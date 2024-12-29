یونهاب: تحطم طائرة بمطار موان فی کوریا الجنوبیة ومقتل غالبیة رکابها الـ181

وكان على متن الطائرة 175 راكبا بما في ذلك 173 كوريا جنوبيا واثنان تايلانديان، و6 أفراد من الطاقم.

وقالت السلطات إنها أكدت مقتل غالبية الركاب.

ووثقت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ارتطام الطائرة وانفجارها، واشتعال النيران في المكان.

وقالت السلطات إن حادث تحطم طائرة في مطار مو أن الدولي ربما حدث أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.

وكان من المتوقع أن تهبط الطائرة التابعة لشركة الطيران "جيجو إير" في مطار مو أن الدولي، على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيئول، في الساعة 8:30 صباح اليوم بعد أن غادرت بانكوك بتايلاند في الساعة 1:30 في الوقت الباكر من نفس اليوم.

إلا أن الحادث وقع في الساعة 9:07 صباحا أثناء محاولة الهبوط الثانية بعد إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء المحاولة الأولى عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

وقال مسؤول في موقع الحادث إنه يبدو أن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات، فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط هو الاصطدام بالطيور.

في غضون ذلك، أمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الوكالات الحكومية ذات الصلة ببذل كل الجهود لتنفيذ عمليات الإنقاذ، وتوجه إلى موقع الحادث.

وأصدر تشوي تلك التعليمات إلى وزارتي الداخلية والأراضي بالإضافة إلى سلطات مكافحة الحرائق والشرطة، وطلب من الوكالات المعنية نشر جميع المعدات والأفراد المتاحين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

كما أكد على الحاجة إلى توخي الحذر الإضافي لضمان سلامة رجال الإطفاء أثناء عمليات الإنقاذ.

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