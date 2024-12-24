دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بعد إطلاق مقذوف من اليمن

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة أكثر من 20 شخصاً أثناء توجههم إلى الملاجئ، بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.

وأفادت خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية “ماغن ديفيد أدوم” بعدم وقوع إصابات بسبب المقذوف.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض الصاروخ قبل أن يعبر إلى إسرائيل.

وأضاف “تم تفعيل صفارات الإنذار تحسبا لاحتمال سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض”.

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين تحذيرا لحركة أنصارالله في اليمن بعد إطلاقهم صاروخين الأسبوع الماضي على فلسطين المحتلة، بما في ذلك صاروخ أوقع 16 إصابة في مركز تجاري في تل أبيب السبت.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على موانئ وبنى تحتية للطاقة في اليمن الواقع على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من تل أبيب، ما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص وفقا لزعيم الحوثيين.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أدت حتى اليوم إلى استشهاد وإصابة قرابة 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

كما تشن حركة أنصارالله من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الإبادة الإسرائيلية على غزة.

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