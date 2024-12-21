قتلى وعشرات الإصابات في "هجوم" على سوق هدايا عيد الميلاد في ألمانيا

فيما قال مسؤولون محليون ألمانيون إن سائقا قتل شخصين على الأقل عندما صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في بلدة ماجديبورج في ألمانيا مساء الجمعة.

من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، رينير هاسيلوف إن "الشرطة الألمانية اعتقلت طبيباً من السعودية يعتقد أنه اقتحم بسيارته سوقاً لعيد الميلاد في ماغديبورغ ، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة 60 آخرين على الأقل".

أضاف هاسيلوف أن المشتبه به الذي دهس حشداً في سوق عيد الميلاد بالمدينة كان يعمل بمفرده. وأكد أن من بين القتلى طفلاً صغيراً، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع استبعاد وقوع مزيد من الوفيات.

في حين، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا: "نعتقد أنه هجوم".

وأفاد متحدث باسم شرطة ماغديبورغ أن السيارة التي دهست الحشد عبر سوق عيد الميلاد لمسافة 400 متر على الأقل لا تزال في الموقع، فيما تتعامل السلطات مع الحادث كـ"هجوم".

من جانبه، عبر المستشار الألماني أولاف شولتز عن تضامنه مع الضحايا وأعلن عن زيارة مرتقبة للمنطقة غداً السبت.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لحادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

كما عبرت الوزارة عبر منصة "إكس" عن تضامن السعودية مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.

أظهرت لقطات لوسائل إعلام ألمانية وجود العديد من سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء في موقع الحادث، حيث كانت تنقل المصابين إلى المستشفيات، بينما كان آخرون يتلقون العلاج وهم ممددون على الأرض.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية أن سيارة سوداء من طراز بي إم دبليو، دهست حشداً بسرعة عالية بعد الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كان السوق مكتظاً بالزوار.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، قد دعت في وقت سابق إلى توخي الحذر في أسواق عيد الميلاد، رغم أنها أكدت أن السلطات لا تعلم بوجود أي تهديدات محددة.

كما حذر جهاز الأمن الداخلي الألماني من أن أسواق عيد الميلاد تُعتبر "هدفًا مناسباً أيديولوجياً للأشخاص ذوي الدوافع الإسلامية".

وكان قد أعرب شولتز عن صدمته مساء الجمعة، وقال في منشور على منصة إكس "المعلومات الواردة من ماغدبورغ تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ. أشكر فرق الإنقاذ العاملة".

بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "صدمته الشديدة من الهجوم" الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية. وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" إنه "مصدوم بشدة من الرعب الذي أصاب سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ ".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "فرنسا تشارك الألمانيين آلامهم وتعبّر عن تضامنها الكامل".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن صدمته الشديدة من الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.

وقال ستارمر: "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم وكل من تأثر بهذا الحادث" مضيفاً "نقف مع شعب ألمانيا في هذا الوقت العصيب".

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تتابع الوضع عن كثب في ألمانيا بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ماغديبورغ.

وقال متحدث باسم الوزارة في لندن: "نحن على اتصال مع السلطات الألمانية عقب الحادث في المدينة، ونراقب الوضع عن كثب". وأضاف المتحدث: " قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث".

وتم تداول مقاطع مصورة لما يقال إنه يظهر لحظة دهس السيارة للمارة في سوق الميلاد.

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