عدوان صهيوني على صنعاء والحديدة والجيش اليمني يقصف تل أبيب بالصواريخ

كما أصيب مواطنين يمنيين إثر 7 غارات للعدو الإسرائيلي على ميناء الحديدة.

وشن كيان العدو الصهيوني، فجر الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد. واستهدف العدوان محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر يمنية أن 4 غارات عدوانية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، وغارتان استهدفتا محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران في محطة ذهبان شمال العاصمة، فيما تواصل أعمالها في محطة حزيز جنوب العاصمة.

وذكر إعلام العدو أن الغارات على العاصمة صنعاء استهدف محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء، فيما استهدف العدوان على الحديدة ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الاحتلال نفذت غارات دقيقة استهدفت أهدافا عسكرية في اليمن شملت موانئ وبنى تحتية في صنعاء، على ما جاء في البيان.

وقال وزير حرب العدو الإسرائيلي “لن نقبل إطلاق اليمن للصواريخ على إسرائيل أو الإضرار بنا في الممرات الملاحية”، على حد تعبيره.

وبالمقابل، أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي إن القصـف الأميركي الإسرائيلي للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب. وشدد على أن مساندة غزة مستمرة حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

وفي السياق نفسه، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بشأن العدوان على اليمن.

القوات المسلحة اليمنية ترد على العدوان وتقصف هدفين عسكريين في “تل أبيب” المحتلة

هذا، ونفذت القوات المسلحة اليمنية، الخميس، عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة “تل أبيب”، بصاروخين فرط صوتيين نوع فلسطين2.

وبينت القوات المسلحة في بيان تلاه المتحدث الرسمي العميد يحي سريع، أن العملية العسكرية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع “فلسطين2” وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأشار البيان إلى أن العملية نُفِّذت تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة ورداً عليه.

ولفت إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن المرحلة الخامسة وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، أن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة، مشددة على أن العدوان الإسرائيلي لن يثنيها عن الرد على العدوان بغزة وذلك باستمرار الإسناد وضرب كافة الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة.

وجددت التأكيد على أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

أبو عبيدة يبارك عملية قصف أنصار الله لتل أبيب وحماس تدين العدوان الصهيوني على اليمن

وبارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” عملية قصف تل أبيب، منددًا في الوقت ذاته بالعداون الصهيوني على اليمن.

وقال أبو عبيدة في تغريدات عبر قناته على منصة “تليغرام”، تابعها المركز الفلسطيني للإعلام: “إنّنا نبارك الهجوم الصاروخي الذي نفذه إخوان الصدق أنصار الله في اليمن باتجاه قلب الكيان الصهيوني”. وأشاد بوقوف أنصار الله اليمنية إلى جانب غزة، داعيا إلى “تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة”.

وأدان “أبو عبيدة” الهجمات الإسرائيلية على اليمن، معتبرا أنها “تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه عدوٌ للأمة أجمع؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة”.

وبدورها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، وأكدت انه تصعيد خطير، وامتداد للعدوان على شعبنا الفلسطيني وللعدوان على سوريا والمنطقة العربية.

وشددت حماس على أن العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته، وحتى وقف العدوان الصهيوني عن غزة.

وترحمت حماس على أرواح الشهداء من الشعب اليمني العزيز الذين ارتقوا على إثر الغارات الصهيونية على اليمن، واعربت عن تضامنتا الكامل مع اليمن، ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي البريطاني.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة العدوان على اليمن، واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان والتغول الصهيوني في المنطقة العربية، وبما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا في قطاع غزة.

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