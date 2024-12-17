عدوان أميركي - بريطاني يستهدف مقر وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء

شنّ العدوان الأميركي - البريطاني، فجر الثلاثاء، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أكد مراسل الميادين أنّ الغارات استهدفت مقر وزارة الدفاع في منطقة العُرضي.

ويأتي هذا العدوان في وقتٍ يواصل فيه اليمن جبهة إسناد غزّة والشعب الفلسطيني، منفذاً العمليات ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي المتجهة إلى موانئ الاحتلال، إضافةً إلى استهداف عمق فلسطين المحتلّة.

وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً ضدّ هدف عسكري للاحتلال الإسرائيلي، في منطقة يافا المحتلة، عبر صاروخٍ باليستي فرط صوتي، من نوع "فلسطين 2".

وتأتي هذه العملية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على المجازر المستمرة في غزة، وإسناداً لمقاومتها.

من جهته، شدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، على أنّ صنعاء حاضرة لـ "قتال أميركا وإسرائيل"، كما أنّها حاضرة أيضاً لقتال أيّ "طرف يستهدف اليمن خدمةً لهما".

وقال السيد الحوثي "درّبنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال، وليصبحوا حاضرين، نفسياً وثقافياً ووجدانياً للقتال".

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