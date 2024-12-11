الإحتلال دمرت ما یصل إلى 80% من الإمکانات العسکریة السوریة

وأضافت القناة: "على مدار 24 ساعة، نفذت 350 مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غارات على 320 هدفا استراتيجيا تابعا لجيش بشار الأسد في سوريا".

وأشارت القناة إلى أن العملية أطلق عليها اسم "سهم فاسان" نسبة إلى الاسم التاريخي للمنطقة في جنوب غرب سوريا.

وبحسب القناة، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم على وجه الخصوص طائرات وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومنشآت تحت الأرض وسفنا ومنشآت إنتاج ومستودعات تابعة لـ"جيش الأسد في سوريا".

بالإضافة إلى ذلك، دمرت الضربات صواريخ كروز وصواريخ أرض-بحر ورادارات ودبابات وبطاريات صواريخ أرض-جو.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال اليومين الماضيين أكبر عملية جوية في تاريخها ضد مقدرات الجيش السوري.

وأشارت إلى أن البحرية الإسرائيلية أُطلقت عشرات الصواريخ على البحرية السورية في منطقة ميناء طرطوس وفي ميناء اللاذقية، بهدف منع وقوع قدرات الأسطول ومعداته العسكرية في أيدي العناصر المعادية.

وأفادت مراسلتنا في سوريا مساء الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في دمشق وريفها وقصف مستودعات الجيش السوري في ريف اللاذقية، ومواقع في مناطق أخرى.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مستودعات الجيش السوري في السومرية في دمشق، وفي الكورنيش والمشيرفة ورأس شمرا في ريف اللاذقية ومنطقة عين منين بريف دمشق.

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