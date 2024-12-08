مصدر فی الکرملین: الرئیس السوری السابق بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسکو

أفاد مصدر في الكرملين لوكالة "تاس" الروسية، بوصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو، حيث قدمت لهم روسيا حق اللجوء.

وأكد المصدر دعم روسيا الدائم "للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية"، انطلاقاً من "ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة"، مضيفاً أن "الكرملين يأمل في استمرار الحوار السياسي في سوريا لصالح الشعب السوري والعلاقات الروسية السورية".

كما أشارت الوكالة نقلاً عن مصدرها في الكرملين، إلى استمرار الاتصالات "بين المسؤولين الروس وممثلين للمعارضة السورية" لضمان "سلامة الدبلوماسيين الروس".

وكانت المعارضة السورية المسلحة أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام السوري، واستمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.

وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، إنه "مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري"، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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