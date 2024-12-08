ترامب: الأسد فرّ من سوريا بعدما فقد الدعم الروسي

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال إن “الأسد رحل” مضيفا: “إن حاميته، روسيا، روسيا، روسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين، لم تعد تكترث لحمايته بعد الآن”.

واعتبر أن روسيا “فقدت أي اهتمام بسوريا بسبب أوكرانيا حيث أصيب أو قتل قرابة 600 ألف جندي روسي، في حرب لم يكن ينبغي أن تبدأ مطلقا ومن المحتمل أن تستمر إلى الأبد”.

وأشار ترامب إلى أن “روسيا وإيران أُضعفتا حاليا، إحداها بسبب أوكرانيا والاقتصاد المتردي، والأخرى بسبب إسرائيل ونجاحاتها في المعارك” وفق قوله.

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