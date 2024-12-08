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عالم ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ - ١٢:٠٣:٢٤

دخول جیش الإحتلال إلى سوریا بعد سقوط حکومة "بشار الأسد"

قال الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنه نشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة مع سوريا وفي عدة نقاط دفاعية، لـ “ضمان أمن” الجولان المحتل.