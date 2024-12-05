مقتدى الصدر: ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب

وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، قال مقتدى الصدر: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدّد، والظلم والظلام والطائفية والتدخلات الخارجية".

وأضاف الصدر: "فنحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري.. وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره. آملا من الجميع أن لا ينجر خلف مخططات الثالوث المشؤوم أمريكا وبريطانيا، وإسرائيل ومن لف لفها.. لتدمير الدين ووحدة الصف وبث الفرقة".

وتابع: "كما ويجب الإلماع إلى ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق.. بل ويجب على الحكومة منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي في عراقنا الحبيب. والسلام ختام".

منذ 27 نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

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