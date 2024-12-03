"الذئب الأبيض" الأوكرانية تشارك مع "هيئة تحرير الشام" في المعارك ضد الجيش السوري

كشفت مصادر متعددة مشاركةً أوكرانيةً مباشِرة مع "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، المصنَّفة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، في المعارك ضد الجيش السوري في جبهات حلب وحماة وإدلب.

وانتشرت في منصات التواصل الاجتماعي صورٌ كشف ناشروها أنها لمقاتلين أوكرانيين موجودين في جبهات القتال في حلب وحماة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المجموعات الأوكرانية الموجودة في سوريا تابعة لوحدة "White Wolf" أو "الذئب الأبيض"، التابعة لجهاز الأمن الأوكراني، وهي وحدة متخصصة بتطوير الطائرات من دون طيار واستخدامها، وتؤدي دوراً بارزاً في ضرب الجيش الروسي، عبر المسيّرات في الجبهة الأوكرانية، إذ إنها تمتلك نظام سلاح الطائرات من دون طيار بالكامل.

وتمتلك الوحدة الأوكرانية الخاصة معدات وتقنيات استطلاعية متطورة. وتبدأ مهمتها، سواء عبر الأفراد أو الطائرات، من خلال استكشاف الأهداف قبل تنفيذ هجمات ضدها، إلى جانب فريق من القناصين.

وبالعودة إلى صور الجنود الأوكرانيين، أظهر بعضها انتشارهم في حلب وحماة وتمركزهم داخل مواقع عسكرية، ومنها خلال عمليات استطلاعية، بحيث يفسر وجودهم الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة المتطورة في المعارك ضد الجيش السوري، في كل الجبهات (لم تكن الهيئة تمتلك أياً منها قبل أعوام).

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