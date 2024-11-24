إسرائيل تعلن العثور على جثة الحاخام المختفي في الإمارات

وقال مكتب نتنياهو والخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: “عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر 2024”.

وأضاف البيان: “كانت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادث وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة”.

ووصف البيان مقتل كوغان بأنه “عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية”، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها “حتى تتحقق العدالة”.

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