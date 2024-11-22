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عالم ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢:٠٠

أخطر قرار دولي ضد الكيان منذ إقامته: نتنياهو لن يجرؤ زيارة 124 دولة

بنيامين نتنياهو هو أوّل رئيس دولةٍ في العالم الذي يتّم تقديمه للمحاكمة في كيانه بتهم الفساد والرشا وخيانة الأمانة، وفي الوقت عينه تُوجَه له محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي تهم جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة مع وزير أمنه المُقال، يوآف غالانط، ووصف القرار في دولة الاحتلال بأنّه الأسوأ في تاريخ الكيان منذ إقامته في العالم 1948، مع التشديد على أنّ تداعياته ستكون كارثيّةً على إسرائيل.