السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها تحسبا لـ"هجوم روسي كبير"

وقال‭‭ ‬‬قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور له على منصة "إكس"، إن السفارة الأمريكية في كييف "تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم الأربعاء وستغلق أبوابها".

واضاف البيان أنه "من باب توخي الحذر، ستغلق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم".

وتابع البيان قائلا "السفارة الأمريكية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كل من كييف وبروفاري وجيتومير وبولتافا ومنطقة خاركوف. ووفقا لرئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، فقد تم سماع انفجارات ناتجة عن عمل الدفاع الجوي الأوكراني في منطقة كييف.



ويأتي القرار الأمريكي غداة إعلان كييف ضرب أهداف روسية بإستعمال صورايخ "أتاكمس" الإمريكية بعد ضوء أخضر من إدارة بايدن في هذا الصدد.



وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت تحذر من أن السماح باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية سيعني مشاركة الناتو في النزاع مع روسيا بشكل مباشر.

endNewsMessage1