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عالم ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤ - ١٥:٤٤:٣٢

تركيا ترفض طلب عبور طائرة رئيس كيان الإحتلال من مجالها الجوي

رفضت تركيا طلبا بشأن السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بالعبور من مجالها الجوي، لكي يتمكن من السفر إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.