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عالم ١٦ / ١١ / ٢٠٢٤ - ١٥:٤٦:٤٠

زيلينسكي يريد إنهاء الحرب "بالوسائل الدبلوماسية" في 2025

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا في 2025 “بالوسائل الدبلوماسية”، في مقابلة نُشرت السبت، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لا يريد السلام على الإطلاق”.