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عالم ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤ - ٢٢:١١:٢٦

بري يعلن تسلمه عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار وتواصل النقاش بشأنه

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مساء الجمعة، تسلمه مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في ظل الحرب الإسرائيلية على بلاده، لافتا إلى النقاش لا يزال متواصلا بشأن تفاصيله.