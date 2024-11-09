حزب الله يكثف رشقاته الصاروخية.. وارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان

وذكر حزب الله في بيانات عدة، أنه قصف بصلية صاروخية مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة، وذلك للمرة الثانية اليوم، فيما استهدف قاعدة حيفا التقنية بصلية من الصواريخ النوعية، وهي القاعدة الثالثة التي يستهدفها اليوم.



وأشار الحزب إلى أنه قصف للمرة الأولى مصنع "ملام" لإنتاج منظومات الدفاع الجوي والصاروخي جنوب مدينة تل أبيب، بصلية صواريخ نوعية.



وأجبرت هجمات حزب الله أمس، على دخول نحو مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عكا وبلدات عدة في محيطها.



في غضون ذلك، أسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي الكنيسة وحدث في قضاء بعلبك شرق لبنان، عن استشهاد 16 شخصا، بحسب ما أعلنته محافظة بعلبك الهرمل.

بدورها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، إلى ثلاثة آلاف و136 شهيدا، و13 ألفا و979 جريحا.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الجمعة، أسفرت عن 19 شهيدا و91 جريحا"، مضيفة أنه بهؤلاء الشهداء والجرحى، يرتفع عدد الضحايا إلى "3 آلاف و136 شهيدا و13 ألفا و979 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".



واستشهد 9 لبنانيين في القرى والبلدات المحيطة بمدينة صور، عقب غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الليلة الماضية، وجاءت في أعقاب 11 غارة متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذارات للسكان بالإخلاء.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع غارة على منطقة الحدث قرب الجامعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية، وغارتين عنيفتين استهدفتا منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية.



وفي مدينة صور جنوب لبنان، استشهد تسعة أشخاص وأصيب العشرات في سلسلة غارات استهدفت ثلاثة مبان في المدينة، وفق حصيلة أولية عن وزارة الصحة اللبنانية.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن غارات مساء الجمعة استهدفت ثلاثة مبان في مدينة صور الساحلية، دون إنذار مسبق من جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان بالإخلاء.

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