"واللا": الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى تأهّبه لرد إيراني شديد محتمل

وأفاد موقع "واللا" الإلكترونيّ في تقرير، أن "الجيش يجري تقييمات يومية للوضع، استعدادا للهجوم المتوقع، والقوات الجوية في جاهزية عالية مع التركيز على نظام التحكُّم ،ونظام الدفاع الجويّ"، في حين "يعمل نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمير برعام على تعزيز لتعاون مع نظرائه في مقر القيادة المركزية في الجيش الأميركي "سنتكوم"، استعدادا للسيناريوهات المتعددة".

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي، "قد رفع -على خلفية الخطاب المتطرّف لكبار مسؤولي النظام الإيراني- من يقظته واستعداده لاحتمال الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي، وينعكس الاستعداد في تقييمات الوضع اليومية".

وشدّد على أنه بالإضافة إلى وجود مئات الجنود الأميركيين في "إسرائيل"، من العناصر الذين يشغلون نظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، فإن هناك تعاونا وثيقا بين الجيش الإسرائيلي، والقوات الأميركية المتمركزة في إسرائيل".

ووفق التقرير، فقد قال مسؤولون بالجيش الإسرائيلي، إنه على الرغم من المنشورات المختلفة في وسائل الإعلام الأجنبية، لا توجد معلومات بشأت التاريخ الدقيق للردّ الإيرانيّ، وإن التقييم هو أن الإيرانيين لا يزالون يدرسون طُرق الرد، وقوته.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي، "لا يستبعد إمكانية الرد الإيراني من سوريا واليمن والعراق، وليس بالضرورة من إيران بشكل مباشر. وبالمثل، لا تستبعد أجهزة الأمن احتمال أن يحاول الإيرانيون اغتيال مسؤولين إسرائيليين كبار في إسرائيل والخارج".

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