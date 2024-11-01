مصدر مقرب من بري: تم التوافق مع هوكشتاين في بيروت على بنود تنفذ خلال 60 يوما تشمل وقف إطلاق النار

وأوضح المصدر أن "من البنود المتفق عليها نشر الجيش اللبناني جنوب البلاد حتى الحدود"، وقال: "البنود تشمل انسحاب كل وجود عسكري غير رسمي إلى شمال الليطاني".

وأوضح المصدر أن "بعد تطبيق البنود يتم إحياء التفاوض غير المباشر بشأن الخط الأزرق"، قال: "النقاط التي تم ترويجها في الإعلام الإسرائيلي لم تناقش مع لبنان".

في وقت سابق، أكد بري، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "رفض خارطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع (المبعوث الأميركي إلى لبنان) آموس هوكشتاين"، عاداً أن الحراك السياسي لحل الأزمة "تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية". المقررة الثلاثاء المقبل.

ورفض بري وضع توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، معتبراً أن الثابت الوحيد هو أن الحراك "تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات"، ومشيراً إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان "رهناً بتطورات الميدان"، مبدياً تخوفه من "تحويل لبنان إلى غزة ثانية".

وأكد بري أن هوكشتاين "لم يتواصل معنا منذ مغادرته إسرائيل"، مشيراً إلى أنه وعد في زيارته السابقة بالذهاب إلى تل أبيب في حال وجد إيجابيات، لكنه "لم يبلغنا بأي شيء منذ مغادرته تل أبيب"، ومجدداً تأكيد لبنان على ثوابته في هذا المجال، أبرزها التمسك بالقرار الدولي 1701.

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