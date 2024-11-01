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عالم ٠١ / ١١ / ٢٠٢٤ - ١٧:١٥:١٢

لافروف: الولايات المتحدة وروسيا على حافة صراع عسكري مباشر

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة نشرتها صحيفة "حرييت" التركية الجمعة أن الولايات المتحدة وروسيا "على حافة صراع عسكري مباشر".