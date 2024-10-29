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عالم ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ١٣:٠٨:١٧

حزب الله یُعلن نعیم قاسم أمینًا عامًّا للحزب خلفًا للشهید نصر الله.. فماذا نعرف عنه؟

أعلن حزب الله اللبناني، ظهر اليوم الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًّا للحزب، وخلفًا للشهيد القائد حسن نصر الله الذي اغتالته طائرات الاحتلال في 27 أيلول بغارة جوية على الضّاحية الجنوبية ببيروت.