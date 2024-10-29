القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان إلى أنّ "العملية الأولى استهدفت سفينة "SC MONTREAL " جنوب البحر العربي بطائرتين مسيرتين".

وأشار إلى أنّ "العملية الثانية استهدفت سفينة (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي بصاروخ مجنح"، أما "العملية الثالثة استهدفت سفينة (MOTARO) في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكّد سريع أنّ "العمليات الثلاث حققت إصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى"، مشيرًا إلى أنّ استهداف "السفن الثلاث جاء لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وحيّا "انتصارات المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود المقاومة الإسلامية في غزّة"، مؤكّدًا الاستمرار "في فرض الحصار البحري على العدو وتنفيذ عمليات الاستهداف لكل الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وختم سريع: "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

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