بصواريخ نوعية.. حزب الله يعلن قصف حيفا

وقال الحزب في بيان عبر قناته على "تلغرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌وشعبه، ‌وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، ‌وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الجمعة 18-10-‌‌2024 صلية من الصواريخ النوعية التي استهدفت مدينة حيفا".

وشدد "حزب الله" في بيانه على أن "المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة ‌وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‌وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".

هذا وأفادت القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، بدوي صافرات الإنذار في عكا ومحيطها على إثر صواريخ أطلقت من لبنان، وعمليات البحث جارية عن الضحايا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "رشقة صاروخية متوسطة المدى انطلقت من لبنان باتجاه مدينة عكا المحتلة وخليج حيفا ومناطق عدة في الجليل الأسفل".



ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو خليج حيفا والجليل الأعلى.

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