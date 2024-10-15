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عالم ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ١٣:٤٨:٥٣

أمیر قطر: إسرائیل اختارت توسیع عدوانها لتنفیذ مخططات معدة سلفا/ یجب وقف الحرب على غزة ولبنان فورًا

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل اختارت عن قصد توسيع العدوان على قطاع غزة لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية المحتلة ولبنان.