أمیر قطر: إسرائیل اختارت توسیع عدوانها لتنفیذ مخططات معدة سلفا/ یجب وقف الحرب على غزة ولبنان فورًا
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قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل اختارت عن قصد توسيع العدوان على قطاع غزة لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية المحتلة ولبنان.
جاء ذلك في خطاب للأمير تميم الثلاثاء، في افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري في العاصمة الدوحة.
وأضاف: حذرنا من التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوميًا ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة.
واعتبر الشيخ تميم أن “المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة”.
وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ووقف حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال أمير قطر إن “الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة”.
وجدد إدانة الدوحة للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على لبنان، داعيا إلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
وأشار إلى أن بلاده تواصل بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب رغم العقبات التي تعرقل جهود الوساطة.
وأضاف: “نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية”.