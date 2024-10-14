محاور يحاول الاحتلال التوغل من خلالها في جنوب لبنان (خريطة)

وركزت قوات الاحتلال محاولات التوغل من محاور عدة، خصوصا من مناطق محددة في بلدة مرجعيون منها "بليدا، مرتفع كنعان، عديسة، مركبا، ميس الجبل"، كما أنها حاوت التقدم من مناطق في كفر كلا، وبوابة فاطمة.



ومن بنت جبيل، نفذت قوات الاحتلال توغلا من محاور يارون، رامية، القوزح، إلا أنها فشلت في إحراز أي تقدم، على وقع ضربات دامية نفذها مقاتلو حزب الله، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات من الجنود الإسرائيليين.

لم تستسلم قوات الاحتلال للمحاولات الفاشلة، وجددت توغلها من محاور جديدة، كمنطقة العمرة شمال غربي كفر كلا، ومارون الراس، وعيتا الشعب وحين فشلت حاولت التوغل بمحاذاة مواقع لقوات اليونيفيل في منطقة اللبونة والمشيرفة انطلاقا من منطقة رأس الناقورة، لكنها تعرضت لنفس المصير مجددا.



وتهدف عمليات التوغل التي ينفذها الاحتلال منذ نحو أسبوعين إلى الوصول في مرحلة ما إلى نهر الليطاني في منطقة يترواح عمقها بين 25 و30 كيلومتراً، في محاولة للضغط وإرجاع مقاتلي حزب الله إلى ما وراء الضفة الشمالية للنهر.



تاليا "خارطة" توضح المناطق التي يحاول الاحتلال التوغل منها:





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