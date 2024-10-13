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عالم ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ١١:٥٨:٤٥

إسرائيل تخلت عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وبدأت تنفيذ مرحلة "الضم التدريجي" للقطاع.. صحيفة عبرية تكشف التفاصيل

يعتقد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه نحو ضم تدريجي لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، مع إيلاء اهتمام ثانوي لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وفقًا لما جاء في صحيفة هآرتس، اليوم الأحد.