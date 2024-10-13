حماس تنشر مقطعا مصورا لأهالي الأسرى الصهاینة.. "المصیر المجهول"
قالت حركة حماس، مساء السبت، لأهالي الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة، إنه بعد مرور عام على الوعود التي قطعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستعادتهم "أحياء عبر حرب الإبادة"، فإن "مصير أبنائكم إلى المجهول!".
وفي مقطع فيديو نشره موقع الحركة، أعادت حماس نشر صور وأسماء ستة أسرى إسرائيليين قتلوا بغزة وعثر الجيش على جثثهم في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، مطلع الشهر الماضي.
الموقع الرسمي لحركة حماس ينشر فيديو موجه لعائلات الأسرى بعنون "مر عام على الوعود الكاذبة مصير أبنائكم إلى المجهول؟!"| pic.twitter.com/iHu1is5BwT
— عربي بوست (@arabic_post) October 12, 2024
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وأضافت الحركة: "وعد أهالي الأسرى بأن يعيدهم أحياء عبر الضغط العسكري وحرب الإبادة، لكنهم عادوا قتلى بسبب وعده المشؤوم".
وفي وقت سابق السبت، أغلق أهالي أسرى إسرائيليين في غزة "شارع "أيالون" الرئيسي وسط تل أبيب، وأشعلوا النيران، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية"، بحسب قناة "12" العبرية.
ورفع المتظاهرون "لافتات تحمل أسماء 101 إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة"، داعين السلطات "لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم".
القناة 12 :
عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق شارع أيالون في تل أبيب وتشعل الإطارات لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل مع حماس. pic.twitter.com/oGGDzjw5lX
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