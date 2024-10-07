لأول مرة منذ 8 أکتوبر.. صواریخ حزب الله تدک حیفا وأنباء عن إصابات خطیر
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واصل حزب الله اللبناني، الأحد، قصف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة بمسيرات ورشقات صاروخية.
وقال الحزب في، سلسلة بيانات على منصة “تلغرام”، إن مقاتليه شنّوا هجوما جويا بسرب من المسيرات على قاعدة “7200” للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا (شمال) وأصابت أهدافها بدقة”.
وأضاف أن مقاتليه قصفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنة “معلوت ترشحيا” برشقة صاروخية.
واستهدف الحزب أيضا في مدينة صفد (مركز قيادة المنطقة الشمالية للجيش) تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة برعام بصليات صاروخية.
ومساء الأحد، ذكر الحزب أن مقاتليه نفذوا “عملية إطلاق صلية من صواريخ “فادي 1” على قاعدة الكرمل العسكرية جنوب حيفا.
كما استهدف مقاتلو “حزب الله” قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب مدينة طبريا (شمال) بصلية صاروخية.
وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة البث العبرية نقلا عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مدينتي حيفا وطبريا، شمالي إسرائيل.
كما أعلن الحزب، في بيانات منفصلة، استهداف تجمعات لجنود في عدة مستوطنات شمالي الجليل.
ولفت “حزب الله”، إلى أن ضرباته جاءت “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.
ويرد “حزب الله” على الغزو الإسرائيلي للبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق 15 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة الكرمل والخليج وسط مدينة حيفا (شمال)، وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال الجيش في بيان: “بعد إطلاق صفارات الإنذارات في منطقتي الكرمل والخليج (وسط مدينة حيفا)، تم رصد حوالي 15 إطلاقا لقذائف صاروخية عبرت من لبنان”.
وأوضح أنه “تم اعتراض بعضها، بينما تم تحديد سقوط بعضها في المنطقة”.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى تسبب الصواريخ في أضرار مادية.
وفيما تشهد العديد من المناطق المحيطة بحيفا إطلاق صواريخ واعتراض أخرى، لكن هذه المرة الأولى التي يتم استهداف فيها وسط المدينة، وفق رصد الأناضول.
من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة غرب بحيرة طبريا في الجليل الأدنى.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ بشكل مباشر في أحد المطاعم بمدينة حيفا وطواقم الطوارئ هرعت إلى المكان.
وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود عدد من الإصابات الخطيرة جراء سقوط الصواريخ.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فقد تم رصد إطلاق 5 صواريخ نحو حيفا، ولفت الجيش إلى أنه تم محاولة اعتراضها، ورصد سقوط في المنطقة، ويجري التحقيق في الحادث.
كما أشار البيان إلى رصد إطلاق 15 صاروخا نحو الجليل الاعلى، تم اعتراض جزء منها، وتم رصد سقوط للجزء الآخر.