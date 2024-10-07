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عالم ٠٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١:٠٣

لأول مرة منذ 8 أکتوبر.. صواریخ حزب الله تدک حیفا وأنباء عن إصابات خطیر

واصل حزب الله اللبناني، الأحد، قصف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة بمسيرات ورشقات صاروخية.