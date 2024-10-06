بيت



عالم ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ١٥:٤٠:٥٨

احتجاجا على الإبادة بغزة.. "صحفي" يحاول حرق نفسه قرب البيت الأبيض

حاول شخص ادعى أنه صحفي إضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.