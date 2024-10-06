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عالم ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥:٣٠

إسرائيل تدرس "نفي" السنوار وكبار قادة حماس في غزة طوعيا إلى بلد عربي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل قد تسمح ليحيى السنوار وقادة حماس الباقين على قيد الحياة بمغادرة قطاع غزة إلى السودان كجزء من صفقة تبادل الأسرى.