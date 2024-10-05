الصحة اللبنانية: استشهاد 25 شخصا وإصابة 127 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

وأعلن تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أن وزارة الصحة اللبنانية أصدرت “حصيلة الشهداء والجرحى خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 25 شهيدا و127 جريحا، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان الى 2036 شهيدا و9662 مصابا”.

وتم تسجيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب التقرير “106غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت معظمها في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العدوان إلى 9073 اعتداء”.

وسجلت وزارة الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر الحالي “اغلاق 96 مركزا وعيادة للرعاية الصحية الأولية، ووفاة 77 عاملا صحيا، واصابة 74 آخرين، واستهداف العديد من المراكز الصحية بما في ذلك مراكز إرسال سيارات الإسعاف، وإجبار مستشفى واحد في الجنوب على إخلاء موظفيه ومرضاه”.

وتم حتى اليوم “فتح 940 مركزا لاستقبال النازحين في المدارس الرسمية والمجمعات التربوية والمعاهد المهنية والجامعات التي حددتها وزارة التربية والتعليم العالي والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة والمدارس الرسمية، بالإضافة الى المراكز في المرافق الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، وقد بلغ عدد المراكز التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 724 مركزا”.

وسجل حتى اليوم “173 ألف نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية”.

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