حزب الله یعلق على اختیار خلیفة لحسن نصر الله

وقال الحزب في بيان مقتضب نشره مكتبه الإعلامي في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن لا يبنى عليها ما لم يصدر بيان رسمي.

وعقب إعلان الحزب استشهاد نصر الله، تحدثت تقارير إسرائيلية وغربية عن تعيين القيادي البارز هاشم صفي الدين خلفا له في قيادة الحزب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفي الدين تولى زمام الأمور عقب اغتيال العديد من القادة السياسيين والميدانيين، وبدأ إعادة تنظيم صفوف الحزب.

وعقب إعلان حزب الله اللبناني عن استشهاد أمينه العام، حسن نصر الله، عبر بيان نعي رسمي، اليوم السبت؛ اتّجهت الأنظار لمن سوف يتولّى فراغ القيادة، فيما تصدّر المشهد، من وُصف بكونه المرشّح الأبرز، وهو هاشم صفي الدين.

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