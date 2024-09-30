3 شهداء باستهداف إسرائیل قلب بیروت للمرة الأولى خلال الحرب

كشفت وحدة مخاطر الكوارث في لبنان عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 216 غارة على مناطق مختلفة من لبنان خلال يوم واحد، مشيرة إلى عبور 36 ألفاً و188 سورياً و41 ألفاً و307 لبنانيين إلى سورية منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، في وقت تحذر فيه منظمات أممية ودولية من اندلاع أزمة إنسانية تلوح في الأفق.

يأتي هذا في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن "عملية برية محدودة" في لبنان، وسط ضغط أميركي غير مسبوق لمنع هذه الخطوة، حسب هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن "المستوى السياسي (الحكومة) يفكر جدياً في تنفيذ العملية البرية المحدودة، رغم ممارسة واشنطن ضغطا غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، لمنع مثل هذه الخطوة". ويدعي مسؤولون إسرائيليون، حسب تقارير إعلامية في الأيام القليلة الماضية، أن العملية البرية المحتملة ستهدف إلى إقامة "منطقة أمنية عازلة جنوبي لبنان". ولم تتخذ الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، حتى الآن قراراً نهائياً بشأن تنفيذ عملية برية أو عدمه، وفق الهيئة.

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