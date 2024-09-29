حزب الله يقصف معسكر "أوفيك" ‏بصواريخ "فادي 1"‏.. وإصابات مباشرة في طبريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، قصفها معسكر "أوفيك" ‌بصلية من صواريخ "فادي 1"‌.

وفي بيان، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أنّ صفّارات الإنذار تدوّي في الجليل الأسفل وطبريا، مشيرةً إلى انفجارات ضخمة في طبريا بعد سقوط صواريخ.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ 5 صواريخ أُطلقت من لبنان سقطت في مناطق قرب بحيرة طبريا. ​

ونقل الإعلام الإسرائيلي أنّه طُلب من مستوطني "كتسرين" وصفد ومحيطها البقاء قرب الأماكن المحصّنة.

أتى ذلك بعدما تعرّض كيان الاحتلال لـ"هجوم من لبنان، واليمن والعراق"، ليل أمس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن مهاجمتها "هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة - إيلات، بواسطة الطيران المسيّر".

فيما نقل الإعلام الإسرائيلي، خبر نشوب "4 حرائق واسعة، في 4 مستوطنات شرقي القدس من جرّاء إطلاق صواريخ من لبنان"، إضافةً إلى دوي "صفارات الإنذار في نهاريا، ومحيطها، خشية تسلل طائرات مسيّرة".

وتأتي عمليات المقاومة في لبنان والعراق واليمن في ظل التصعيد الإسرائيلي لجرائمه في المنطقة، وهي تصيب أهدافها على الرغم من استنفار المنظومات الإسرائيلية، والاعتداءات الجوية المتواصلة على لبنان تحديداً.

endNewsMessage1