بيت



عالم ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ٢١:٥١:٣٤

دقائق بعد خطاب نتنياهو.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات "عنيفة" على ضاحية بيروت الجنوبية ومصدر مقرب منحزب الله يؤكد أن السيد نصرالله "بخير"

أكد مصدر مقرب من حزب الله الجمعة أن الأمين العام للحزب حسن نصرالله “بخير” بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه المستهدف في الضربات على ضاحية بيروت الجنوبية.