حزب الله يعلن استهداف مقر الموساد في تل أبيب

وأوضح حزب أن "مقر الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هاجم منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف منطقة تل أبيب من .

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، الأربعاء، وقت اعتراض الدفاعات لصاروخ أرض أرض بعد رصده قادما من .

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات، وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

ولليوم الثالث على التوالي، شنّت إسرائيل غارات مكثّفة على جنوب وشرقه، بحسب ما أفادت الوكالة للإعلام.

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