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عالم ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ١٦:٣٥:٤٩

تصعیدٌ خطیر.. جیش الإحتلال یشن أکثر من 250 غارة على لبنان وحصیلة الشهداء ترتفع لـ 100 ومئات الإصابات

نفذ الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات بينه وبين حزب الله في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.