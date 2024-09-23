تصعیدٌ خطیر.. جیش الإحتلال یشن أکثر من 250 غارة على لبنان وحصیلة الشهداء ترتفع لـ 100 ومئات الإصابات
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نفذ الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات بينه وبين حزب الله في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان منذ صباح الاثنين استهدف بعضها منازل.
وذكر أن الغارات الإسرائيلية هي الأعنف والأوسع جغرافيا والأكثر كثافة على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا قرب المستشفى الإيطالي بمدينة صور (جنوب)، فيما لم تتضح تفاصيل أخرى.
شرقا، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الصحة أن “غارات إسرائيلية على جرود الهرمل بمحافظة بعلبك (شرق)، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 6 أشخاص بجروح، بينهم اثنان في العناية المركزة”.
وجنوبا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في قرية جبال البطم (قضاء صور جنوب شرق)”.
كما أغار الطيران على أطراف بلدة زبقين (محافظة الجنوب) ونهر الليطاني والساحل البحري، ويشن سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع الغربي وسط تحرك سيارات الإسعاف نحو الاماكن المستهدفة، وفق الوكالة.
واستهدفت غارات إسرائيلية أخرى مبنى في بلدة طيردبا ومنزلا في وادي جيلو جنوب لبنان، دون الكشف عن إصابات أو شهداء.
وتسببت غارات إسرائيلية جديدة لاحقة على الطريق بين بلدتي حبوش وعربصاليم (بالنبطية) في احتراق سيارة وإلحاق أضرار في مباني ومحال تجارية، كما أغار الجيش على المجادل الشعيتية، وبلدة العباسية بقضاء صور، وفق الوكالة.
وأصيبت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة حاريص بالنبطية، ونجا طاقمها، بحسب ذات المصدر.
وقرابة الساعة 12:15 بتوقيت لبنان (09:15 ت.غ) نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية على منطقة الميتم عند أطراف بلدة ميفدون الشمالية (بالنبطية)، كما شنت سلسلة غارات على قرى الغازية (قضاء صيدا) والطيبة (مرجعيون) وطريق والمعشوق قرب صور، بحسب وكالة الأنباء.
فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخص وإصابة 34 آخرين على الأقل، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية رصدتها الأناضول.
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه “يشن في هذه الأثناء غارات على جنوب لبنان”، دون تفاصيل إضافية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 300 هدف ل”حزب الله” في لبنان وأن رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) صادق على مهاجمة أهداف جديدة للحزب.
وفي وقت سابق الاثنين ألمح المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إلى احتمال استهداف عشرات القرى اللبنانية بعمق 80 كيلومترا من الحدود.
وقال: “رصدنا في الساعات القليلة الماضية خطط حزب الله لمهاجمة مواطني إسرائيل. وقريبا، سنهاجم أهدافا معادية في لبنان لإزالة التهديد”.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 100 شخص وإصابة أكثر من 300 في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الإثنين، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.
وقالت الوزارة في بيان إن “غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 100 شخص وإصابة أكثر من ثلاثمئة جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون”، وذلك في يوم كثّفت الدولة العبرية ضرباتها ودعت السكان للابتعاد عن مواقع الحزب.
وتعد تل أبيب على ما يبدو لهجوم عسكري واسع على لبنان، ولا تستبعد أن يرد عليه “حزب الله” بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
هاغاري لم ينف ولم يؤكد الإعداد لعملية برية في لبنان، فردا على سؤال بهذا الشأن أجاب: “سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بسلام”.
هذا وقصف “حزب الله”، الاثنين، بالصواريخ مجمع صناعات عسكرية إسرائيلي في مدينة حيفا (شمال)، للمرة الثانية منذ بدء المواجهات الراهنة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال “حزب الله”، في بيان، إن عناصره أطلقوا عشرات الصواريخ على “مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا”.
كما استهدفت الصواريخ “المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد (شمال)”.
ويأتي هذا القصف “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع (شرق)”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان على مدينة صفد ومنطقة الجليل الأسفل.
والاثنين، أفادت القناة “13” الإسرائيلية (خاصة) بإصابة 5 مستوطنين بـ”جروح طفيفة” جراء شظايا صواريخ أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.
ويعد قصف مواقع عسكرية في حيفا الاثنين هو الثاني من نوعه منذ بدء المواجهات، إذ استهدفها “حزب الله” الأحد بصواريخ “فادي1″ و”فادي2”.
ووفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين، تعد تل أبيب على ما يبدو لهجوم عسكري واسع على لبنان، الاثنين، ولا تستبعد أن يرد عليه “حزب الله” بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في لبنان وسوريا وفلسطين.
ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.