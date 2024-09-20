بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصالات تم تفجیرها عبر رسائل إلکترونیة

وأضافت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، الخميس - أن أجهزة الاتصالات كانت مزروعة بالمتفجرات قبل وصولها البلاد.

وحسب الرسالة التي بعثت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة، التي شملت أجهزة اتصال (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.

وأردفت البعثة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.

ومن المزمع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة لمناقشة التفجيرات، اليوم الجمعة.

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