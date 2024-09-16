"إف بي آي": إطلاق النار بملعب ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب".

وطمأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، مؤيديه بأنه بخير وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأحد، عن تأمين الأخير بعد إطلاق نار قرب تواجده بولاية فلوريدا.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي السابق أصيب في (14 تموز 2024) بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

endNewsMessage1