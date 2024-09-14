إعلام عبري: نتنياهو يرغب بتوسيع العملية العسكرية على جبهة لبنان

وأفادت القناة الـ"13" العبرية بأن نتنياهو، صرح بذلك خلال جلسة حوار استراتيجي انعقدت، الخميس الماضي، لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية، دون أن توضح الأطراف المشاركة في الجلسة.



وقال نتنياهو، وفق القناة، إن إسرائيل بـ"صدد القيام بعملية موسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

ونقلت القناة ذاتها عن مصدر مسؤول بدائرة نتنياهو، لم تكشف عن هويته، إنه "لم يتم بعد تحديد موعد" لهذا التصعيد على جبهة الشمال، "لكنه موعد في المستقبل القريب".



وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" هذا الأسبوع؛ لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية.



وأوضحت أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قالوا إن توسيع الحرب في جبهة الشمال سيتطلب في الوقت نفسه تقليص الوجود العسكري في قطاع غزة.



وحذر هؤلاء المسؤولون من أن أي تحرك لتغيير الواقع الحالي في الشمال الإسرائيلي "قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق".



وفي آب/ أغسطس الماضي، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن لبنان لا يريد الحرب، لكنه في نفس الوقت مستعد للدفاع عن نفسه إذا تعرض لاعتداء من طرف الاحتلال الإسرائيلي.



على جانب آخر، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الحزب لا يسعى لتوسيع دائرة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنه مستعد لخوض أي حرب تُفرض عليه.



العام الماضي، قال بري، إن جميع العمليات العسكرية في جنوبي لبنان تأتي ضمن قواعد الاشتباك، مشيرا إلى أن لبنان جاهز لأي سيناريو، في حال أراد الاحتلال الإسرائيلي توسيع العملية العسكرية التي يشنها على قطاع غزة.



وقال بري في بيان؛ إن "قرار التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة عند الإسرائيلي، لا في لبنان، فما تقوم به المقاومة على الحدود يأتي في سياق طبيعي لوجود أراض لبنانية محتلة، حسب تعبيره".



وأضاف بري: "ما يحاول الإسرائيلي القيام به خطير جدا، ومشروعه الذي يحمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قديم، يهدف اليوم إلى تحقيق التغيير في الشرق الأوسط. لذلك؛ فالمعركة في غزة أساسية وحساسة، أما على الجبهة الجنوبية، فالأمور عندهم، والتدهور أمر وارد في هذه المرحلة".

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