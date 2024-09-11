ترامب وهاریس یتبادلان اتهامات بـ"التشدد وسوء الأداء"

وقال ترامب إن إدارة الرئيس جو بايدن اعترفت عمليا بأن سياسته الاقتصادية، عندما كان رئيسا، كانت صائبة، بإبقائها على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين.

واتهم ترامب هاريس وبايدن بالمسؤولية عن التضخم، وقال إنه عندما ترك البيت الأبيض كانت أميركا تتمتع باقتصاد قوي يتعافى من تبعات وباء كوفيد- ١٩، محذرا من المواقف اليسارية المتشددة التي قال إن هاريس تتبناها.

هاريس هاجمت ترامب بقوة في ملف الإجهاض، ووصفته بـ"المجرم المدان"، وبأنه مسؤول عن الشغب في واشنطن في السادس من يناير ٢٠٢٠، وقبل ذلك في تشارليتسفل، فرجينيا في ٢٠١٧.

وشهدت المناظرة جدلا حادا حول سياسات الهجرة ومكافحة الجريمة والسياسة الخارجية.

وردا على سؤال حول الحرب في غزة، قالت هاريس إن لإسرائيل الحق في دفاع عن نفسها، لكن عددا كبيرا من الفلسطينيين قد فقدوا حياتهم، داعية إلى هدنة توقف الحرب وتضمن حرية الرهائن الإسرائيليين في غزة.

أما ترامب فقال إن الحرب في غزة وتلك في أوكرانيا ما كانتا لتحدثان لو كان رئيسا، رادا على اتهام هاريس له بالضعف وسوء الأداء في السياسات الدفاعية.