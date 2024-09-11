ترامب وهاریس یتبادلان اتهامات بـ"التشدد وسوء الأداء"
تبادل المرشح الديمقراطي للرئاسة، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية وكامالا هاريس، اتهامات بالتشدد وسوء الأداء، في ملفات اقتصادية أبرزها التضخم، وأخرى اجتماعية، أبرزها الإجهاض، خلال مناظرتهما الأولى الثلاثاء على قناة ABC.
وقال ترامب إن إدارة الرئيس جو بايدن اعترفت عمليا بأن سياسته الاقتصادية، عندما كان رئيسا، كانت صائبة، بإبقائها على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين.
واتهم ترامب هاريس وبايدن بالمسؤولية عن التضخم، وقال إنه عندما ترك البيت الأبيض كانت أميركا تتمتع باقتصاد قوي يتعافى من تبعات وباء كوفيد- ١٩، محذرا من المواقف اليسارية المتشددة التي قال إن هاريس تتبناها.
هاريس هاجمت ترامب بقوة في ملف الإجهاض، ووصفته بـ"المجرم المدان"، وبأنه مسؤول عن الشغب في واشنطن في السادس من يناير ٢٠٢٠، وقبل ذلك في تشارليتسفل، فرجينيا في ٢٠١٧.
وشهدت المناظرة جدلا حادا حول سياسات الهجرة ومكافحة الجريمة والسياسة الخارجية.
وردا على سؤال حول الحرب في غزة، قالت هاريس إن لإسرائيل الحق في دفاع عن نفسها، لكن عددا كبيرا من الفلسطينيين قد فقدوا حياتهم، داعية إلى هدنة توقف الحرب وتضمن حرية الرهائن الإسرائيليين في غزة.
أما ترامب فقال إن الحرب في غزة وتلك في أوكرانيا ما كانتا لتحدثان لو كان رئيسا، رادا على اتهام هاريس له بالضعف وسوء الأداء في السياسات الدفاعية.
ترامب يشن هجوما على المهاجرين بتكرار ادعاءات مفبركة عن أكلهم لحيوانات أليفة في ولاية أوهايو
كرر الرئيس الأميركي السابق، المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب خلال المناظرة مع منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس، مزاعم غير مؤكد بأن المهاجرين "يأكلون قطط" السكان في ولاية أوهايو، ما دفع منسق المناظرة لإخباره بأنه لا يوجد دليل على ذلك.
وقال ترامب خلال أول مناظرة مع هاريس على شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية: "في سبرينغفيلد، يأكلون الكلاب، والأشخاص الذين أتوا يأكلون القطط ويأكلون الحيوانات الأليفة التي يمتلكها الأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا، وهو أمر مخز".
في المقابل، قال منسق المناظرة ديفيد موير لترامب: "لقد ذكرت سبرينغفيلد بأوهايو، وقد تواصلت شبكة "أيه بي سي نيوز" مع رئيس بلدية المدينة هناك وأخبرنا أنه لم تكن هناك تقارير موثوقة عن مزاعم محددة عن تعرض الحيوانات الأليفة للأذى أو الإصابة أو الإساءة على أيدي أفراد من داخل مجتمع المهاجرين".
وانتشرت قصة المهاجرين الذين يأكلون الحيوانات الأليفة في وسائل إعلام مؤيدة لترامب في الأيام الأخيرة، وكررها المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، تزعم منشورات في كثير من الأحيان على وسائل التواصل الاجتماعي، دون دليل، أن مهاجرين من هايتي إلى سبرينغفيلد في ولاية أوهايو، يسرقون الحيوانات الأليفة مثل البط والأوز ويذبحونها للحصول على الطعام.
واستخدمت العديد من المنشورات، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإظهار دونالد ترامب وهو يحمل ويحمي القطط والبط، مما يجعله منقذا للمدينة.
وشارك تيد كروز، السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، صورة لقطتين تعانقان بعضهما البعض كتب عليها "من فضلك صوت لترامب حتى لا يأكلنا المهاجرون الهايتيون".
وذكرت صحيفة "سبرينغفيلد نيوز صن" الاثنين أن الشرطة "لم تتلق أي تقارير تتعلق بسرقة الحيوانات الأليفة وأكلها".