"الـ9 منذ بدء الحرب والثانية خلال 72 ساعة".. سريع: أسقطنا طائرة "MQ9" الأميركية في صعدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، نجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9"، في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة في شمال غرب اليمن، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وأكد سريع أنّ هذه الطائرة هي الـ9 من هذا النوع، والثانية خلال 72 ساعة، والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، إسناداً لقطاع غزة ومعركة "طوفان الأقصى".

وأشادت القوات المسلحة اليمنية، بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي، والذي "قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة"، في إثر مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها الجازي، قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيلياً باسم اللنبي)، قبل أن يرتقي شهيداً.

كما دعت القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينيّ الذي يتعرض منذ ما يقارب العام للإبادة الجماعية "بدعم أميركيّ وبريطانيّ".

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة.

وأعلن سريع، يوم السبت، نجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9"، في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

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