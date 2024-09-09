انفجارات تهز کییف.. وموسکو تتحدث عن تقدم على جبهة دونیتسک شرق أوکرانیا

وكانت روسيا كثفت هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء البلاد.



في ذات الوقت، أعلنت موسكو، اليوم الأحد، تقدما جديدا لقواتها في دونيتسك بشرق أوكرانيا، في حين وصفت كييف المعارك حول مدينة إستراتيجية في المنطقة بالضارية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نوفوهروديفكا في مقاطعة دونيتسك، التي تبعد البلدة 12 كيلومترا عن مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي تهاجمها القوات الروسية منذ أسابيع، وتعد المدينة مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني.

ومؤخرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية اقتراب قواتها من بوكروفسك، والسيطرة على عدة بلدات وقرى في مقاطعة دونيتسك، التي يسيطر الجيش الروسي على أجزاء كبيرة منها.

من جهتها، وصفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني الوضع في أنحاء بوكروفسك بالمتوتر، وقالت؛ إن معارك ضارية اندلعت في محيط عدة بلدات منها نوفوهروديفكا.

وأضافت في تقرير أصدرته مساء الأحد، أن القوات الروسية نفذت 23 هجوما على المواقع الأوكرانية، مشيرة إلى معارك تجري في 6 مواقع بهذا المحور.

كما تحدث الجيش الأوكراني في إفادته اليومية عن الوضع على الخطوط الأمامية، عن وقوع 100 اشتباك في دونيتسك خلال 24 ساعة.

وواصلت القوات الروسية التقدم في المنطقة، على الرغم من توغل الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك غرب روسيا، في السادس من الشهر الماضي، في محاولة لتشتيت الهجمات الروسية في دونيتسك وخاركيف.

وفي خاركيف، قال رئيس الإدارة المحلية؛ إن القوات الروسية هاجمت بلدة ديرهاتشي بصواريخ مزودة بذخائر عنقودية؛ مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وفي المقابل، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية؛ إن هجومًا أوكرانيّا بمسيّرة استهدف مستودع وقود؛ مما تسبب في اشتعال النيران فيه.

وسيطرت القوات الروسية على نحو خُمس مساحة أوكرانيا منذ بداية الحرب، وتتقدم في شرقها في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس.

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