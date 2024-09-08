مقتل 3 إسرائیلیین بعملیة إطلاق نار في معبر الکرامة.. المنفذ أردني

وذكرت القناة 14 العبرية، أن شخصا أطلق النار على المعبر الذي يطلق عليه الاحتلال اسم "جسر اللنبي"، قبل أن يتم تحييده.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن "المنفذ استخدم مسدسا صغيرا نجح في تهريبه بالشاحنة"، مضيفة أن "العملية جرت بعد تفتيش الشاحنه والانتقال إلى مكان تفريغ الشاحنات".

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن "القتلى عناصر أمن يتبعون سلطة المعابر".

ولاحقا، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر "الملك حسين"، وهو المعبر الوحيد الذي يمكن الفلسطينيين من العبور إلى الأردن ومنها إلى باقي أنحاء العالم.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إنها أغلقت المعبر من الجانبين، وفتحت تحقيقا في الحادثة.

كما أغلق جيش الاحتلال الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية والقريبة من المعبر، ونصب حواجز جديدة عليها.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته العسكرية على الحواجز العسكرية المؤدية لمدينة أريحا.

كما احتجز الجيش عمالا وسائقين في المعبر، دون معرفة هوياتهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال نكّلت بسائقي الشاحنات الأردنيين على الحدود بعد مقتل الإسرائيليين الثلاثة.

بدوره، علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على العملية بعبارة "هذا يوم صعب".

وأضاف "نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني"، متابعا "محاطون بمجرمين يريدون قتلنا جميعا".



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