بيت



عالم ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢:١٣

الضفة.. مقتل ناشطة أمريكية برصاص الجيش الإسرائيلي بنابلس

قتلت ناشطة أجنبية تحمل الجنسية الأمريكية، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.