الضفة.. مقتل ناشطة أمريكية برصاص الجيش الإسرائيلي بنابلس
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قتلت ناشطة أجنبية تحمل الجنسية الأمريكية، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال فؤاد نافعة، مدير مستشفى رفيديا الحكومي للأناضول، إن مواطنة أمريكية وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس (..) أجري لها عملية إنعاش لكنها استشهدت”.
وكان شهود عيان قالوا للأناضول إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي تجاه فلسطينيين أثناء مشاركتهم بفعالية منددة بالاستيطان على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.
بدوها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن المتضامنة تحمل الجنسية الأميركية، وتتطوع ضمن حملة “فزعة” لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.
وينظم أهالي بلدة بيتا مسيرة أسبوعية عقب صلاة الجمعة تنديدا بالاستيطان الإسرائيلي، مطالبين بإخلاء مستوطنة أفيتار المقامة على قمة جبل صبيح.