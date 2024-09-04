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عالم ٠٤ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩:٤٥

أمریکا توجه تهما جنائیة لکبار قادة حماس ومنهم السنوار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار وقادة آخرين بالحركة على خلفية عملية “طوفان الأقصى” التي استهدفت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.