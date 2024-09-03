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عالم ٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ١٤:٤١:١٨

تركيا تعتقل مسؤول الشبكة المالية للموساد في إسطنبول

قالت وكالة المخابرات التركية اليوم الثلاثاء إن أنقرة اعتقلت مواطنا من كوسوفو بتهمة إدارة الشبكة المالية لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في البلاد. وأضافت الوكالة أن السلطات ألقت القبض على ليريدون ريجيبي في إسطنبول في 30 أغسطس آب للاشتباه في تحويله أموالا إلى عملاء للموساد في تركيا.