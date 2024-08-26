"من الجو والبحر".. روسيا تشن هجوما واسعا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت نحو 200 صاروخ ومسيّرة ضد أوكرانيا، مضيفًا عبر حسابه على تلغرام، أن هناك "كثيرا من الأضرار في قطاع الطاقة"، وفق وكالة رويترز.

ودعا زيلينسكي الحلفاء إلى "الالتزام باتفاقيات توريد أنظمة الدفاع الجوي"، وقال أيضًا إن أوكرانيا وشركاءها يجب أن يتوصلوا إلى "اتفاقية دفاع جوي مشتركة" لإسقاط المسيّرات والصواريخ الروسية.

وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، بأن الصواريخ والمسيّرات الروسية "استهدفت البنى التحتية للطاقة" على وجه الخصوص.

وقال: "استهدف الإرهابيون الروس مجددا البنى التحتية المرتبطة بالطاقة. للأسف، هناك أضرار في عدد من المناطق"، فيما دعا حلفاء أوكرانيا لتقديم الدعم لها للتصدي للهجمات الجوية، وفق وكالة فرانس برس.

وسمع صحفيو فرانس برس في العاصمة، دوي انفجارات في وقت مبكر، الإثنين، يرجّح بأن مصدرها أنظمة الدفاع الجوي، فيما سارع السكان للاحتماء في محطات المترو.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على تلغرام: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. تمت إصابة جميع الأهداف".

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط)، سيرغي لياسك، إن القوات الروسية نفّذت هجوما "كبيرا".

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك قتيل واحد، رجل يبلغ من العمر 69 عاما".

وقتل مدني بقصف روسي في منطقة زابوريجيا، وفق ما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف من دون تقديم تفاصيل.

أما في مدينة لوتسك (غرب)، فألحق القصف الروسي أضرارا بمبنى سكني ومنشأة للبنى التحتية، حسب رئيس البلدية إيغور بوليشوك، متحدثا عن سقوط قتيل.

واستهدف الهجوم أيضا منشآت للطاقة في منطقة لفيف غربي البلاد، حسب الحاكم ماكسيم كوزيتسكي، الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "نتيجة ذلك، هناك انقطاعات جزئية في التيار في (مدينة) لفيف والمنطقة".

وفي وقت سابق، أدى هجوم على منشأة صناعية في منطقة بولتافا (شرق) إلى إصابة 5 أشخاص بجروح، وفق الحاكم فيليب برونين.

ونفذت روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، عشرات الهجمات واسعة النطاق بالمسيّرات والصواريخ. واستهدفت مؤخرا منشآت الطاقة، فألحقت أضرارا تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وعطّلت حياة ملايين الأوكرانيين.

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