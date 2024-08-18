بيت



عالم ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٤ - ١٤:٣٤:٣٤

صحیفة أمریکیة تکشف تفاصیل جدیدة حول عملیة رصد واستهداف القیادي شکر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركيّة تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال القيادي الكبير في “حزب الله” فؤاد شكر، وذلك إبان استهداف إسرائيلي لمبنى سكني في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.